20 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 09:33 مساء
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سُجلت 20 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة خلال الأسبوع الماضي، على ما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة، اليوم السبت.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مختبر «كوفيد- 19» تسلم 55 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، حيث تبين سلبية 35 عينة، وإيجابية 20 عينة بينها حالات لا يتجاوز أعمارهم 20 عامًا.

- بعد تسجيل 8 حالات جديدة.. تحذير من تزايد إصابات «كورونا» في الكفرة

والجمعة، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب ثلاث حالات شفاء.

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