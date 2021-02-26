بعد تسجيل 8 حالات جديدة.. تحذير من تزايد إصابات «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 10:30 صباحا
مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الجمعة، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب ثلاث حالات شفاء.

وحذرت اللجنة في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» من تزايد الإصابات بالوباء في الكفرة، مؤكدة أن الإحصائية الجديدة المسجلة بإصابات الفيروس لم تشهدها المدينة منذ «فترة طويلة».

- بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة إلى 382 حالة، بينها 15 نشطة، و323 متعافيًا، فيما توفي 44 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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