بالصور.. عميد بلدية طرابلس المركز المنتخب مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)

نشرت اللجنة المركزي لانتخابات المجالس البلدية، صورا من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز، تضم العميد المنتخب للدورة الثانية إبراهيم أحمد الخليفي، ورئيس اللجنة المركزية.

كما ضمت الصور عددا من أعضاء اللجنة الفرعية طرابلس المركز، ورئيس اللجنة الفرعية صديق أبوهديمة.

والإثنين الماضي، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع 37 مركزا، وعدد المقترعين 6524 من بين 33740. وتصدر الفائزون عن الفئة العامة: قائمة التصحيح بواقع 1545 صوتا، وفق ما نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، تصدر الحاصلون على الأصوات 1966 صوتا، وعن فئة المرأة فازت سارة عبدالله الأمين النعمي، بعدد 2574 صوتا.

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)

مشاهد من انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز, (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)