بحضور سيالة.. تخريج الدفعة 16 للملحقين الدبلوماسيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 03:54 مساء
من حفل تخريج الدفعة 16 للمحلقين الدبلوماسيين، 25 فبراير 2021. (خارجية الوفاق)

جرت، اليوم الخميس، مراسم حفل تخريج الدفعة الـ16 لطلاب معهد الدراسات الدبلوماسية للعام الدراسي 2019 -2020، بقصر الملك بمنطقة شط الدهماني بطرابلس، بحضور وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عياد البي.

وقدم سيالة خلال الحفل، شهادات التخرج على الطلاب، كما ألقى كلمة هنأ فيها الخريجين بنجاحهم ، وبارك الجهود التي بذلت من قبل إدارة المعهد وطاقم التدريس ولجان الامتحانات وإدارات ومكاتب الوزارة التي أسهمت في التدريب والتأهيل العلمي لهؤلاء الشباب، حسب بيان لوزارة الخارجية.

بدوره، عبر مدير المعهد الدبلوماسي الدكتور عياد البي في كلمته عن سعادته وكافة موظفي المعهد وطاقم التدريس بمشاركة سيالة في حفل تخريج الدفعة الجديدة من المعهد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تسجل لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للوقاية من فيروس «كورونا»
دولى
البيت الأبيض: تحديد موعد لاتصال بايدن بالملك سلمان وتقرير عن خاشقجي سيصدر قريبا
دولى
9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات
ليبيا
«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
«الأدوية الأميركية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد «كوفيد-19» بجرعة واحدة
دولى
عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
«فرانس برس»: الصين تتمكن رسميا من القضاء على الفقر المدقع
اقتصاد
وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»
منوعات
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس معدل ضربات القلب بهواتف «بيكسل»