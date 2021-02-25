بحضور سيالة.. تخريج الدفعة 16 للملحقين الدبلوماسيين

من حفل تخريج الدفعة 16 للمحلقين الدبلوماسيين، 25 فبراير 2021. (خارجية الوفاق)

جرت، اليوم الخميس، مراسم حفل تخريج الدفعة الـ16 لطلاب معهد الدراسات الدبلوماسية للعام الدراسي 2019 -2020، بقصر الملك بمنطقة شط الدهماني بطرابلس، بحضور وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عياد البي.

وقدم سيالة خلال الحفل، شهادات التخرج على الطلاب، كما ألقى كلمة هنأ فيها الخريجين بنجاحهم ، وبارك الجهود التي بذلت من قبل إدارة المعهد وطاقم التدريس ولجان الامتحانات وإدارات ومكاتب الوزارة التي أسهمت في التدريب والتأهيل العلمي لهؤلاء الشباب، حسب بيان لوزارة الخارجية.

بدوره، عبر مدير المعهد الدبلوماسي الدكتور عياد البي في كلمته عن سعادته وكافة موظفي المعهد وطاقم التدريس بمشاركة سيالة في حفل تخريج الدفعة الجديدة من المعهد.