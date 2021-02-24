84 نائبا يدعون البرلمان لسرعة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

إحدى جلسات مجلس النواب الليبي, (الإنترنت)

دعا 84 عضوا بمجلس النواب، زملاءهم بالمجلس، لسرعة عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، مؤكدين دعمهم الحكومة دون قيد أو شرط.

وبينما طالب النواب الـ84 دبيبة بمراعاة الكفاءة والأمانة والخبرة عند اختيار أعضاء الحكومة، انتقدوا التجاذبات التي يعيشها الوطن حاليا، وما ترتب على ذلك من انقسام في مؤسسات الدولة، وصعوبة العيش ورهق الحياة على المواطن.

وتابع النواب في بيانهم الصادر اليوم، «في الوقت الذي كان يجب علينا بذل الجهد لرفع هذه المعاناة نجد أن بعض النواب يترشحون لتولي مناصب تنفيذية».

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعهم في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مطلع الشهر الحالي، أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة المكونة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي ورئيس للوزراء هو عبدالحميد دبيبة.