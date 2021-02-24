الليبي عبد الحكيم الواعر يتولي منصبا رفيعا في «فاو»

عبد الحكيم الواعر، (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الليبى عبد الحكيم الواعر، فاز بمنصب نائب المدير العام الممثل الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومقرها روما – إيطاليا، ترسل الموافقة النهائية لتعيين المرشح الليبى عبد الحكيم الواعر فى منصب نائب المدير العام الممثل الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين عدة مرشحين من دول مختلفة».

وبحسب بيان الوزارة، فإن الواعر من المنتظر أن يتسلم مهامه مع بداية شهر إبريل القادم.

وقدمت وزارة الخارجية التهنئة للواعر متمنية له دوام التوفيق، وأن يكون الوجه المشرف لليبيا فى منظمة الفاو.