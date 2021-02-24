اتفاقيتا تعاون بين «عدل الوفاق» وجامعة طرابلس والهيئة الوطنية للتحاليل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 03:45 مساء
من مراسم توقيع الاتفاقيتين، 24 فبراير 2021. (عدل الوفاق)

وُقعت، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة العدل، اتفاقيتان للتعاون العلمي المشترك بين مركز الخبرة القضائية والبحوث، والهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية، وجامعة طرابلس.

وحضر وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم، مراسم التوقيع، كما شارك رئيس جامعة طرابلس، حيث جرى اعتماد الاتفاقات الموقعة بين مدير عام الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وشهد المراسم كذلك مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، وعميد كلية الصيدلة بجامعة طرابلس، وعدد من مسؤولي الإدارات والمكاتب والأقسام بهذه الجهات.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار التعاون العلمي لـ«تطوير معامل الكيمياء والسموم بمركز الخبرة القضائية والبحوث ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كل الجهات، وتبادل المعلومات بما يمكن من تفعيل معامل البصمة الوراثية»، وفق البيان.

من مراسم توقيع الاتفاقيتين، 24 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
من مراسم توقيع الاتفاقيتين، 24 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
من مراسم توقيع الاتفاقيتين، 24 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
من مراسم توقيع الاتفاقيتين، 24 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
من مراسم توقيع الاتفاقيتين، 24 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
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