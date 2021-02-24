سفير هولندا لـ«دبيبة»: ندعم الانتقال السلس إلى الحكومة الموحدة

السفير الهولندي (يمين) خلال لقائه مع دبيبة في طرابلس، 23 فبراير 2021. (حساب السفير على تويتر)

ناقش سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز خلال لقائه في طرابلس مع رئيس الحكومة المختار من قبل الحوار السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة، العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا «الدعم الدولي والثنائي لتحقيق الانتقال السلس إلى الحكومة الموحدة».

وقال تومرز في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «لقاء جيد مع عبدالحميد دبيبة في طرابلس لتسليط الضوء على أكثر من 300 عام من العلاقات بين ليبيا وهولندا. التزام قوي بخارطة طريق الملتقى الحوار السياسي الليبي وانتخابات 2021، إضافة إلى الدعم الدولي والثنائي لتحقيق الانتقال السلس إلى الحكومة الموحدة».

- سفير هولندا: مجموعة عمل حقوق الإنسان المعنية بليبيا ناقشت ملف «الاعتقال التعسفي»

والأربعاء الماضي كشف سفير هولندا لدى ليبيا عن مناقشة مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المعنية بليبيا ملف «الاعتقال التعسفي». وأوضح أن تلك المناقشات دارت الأسبوع الماضي، حيث أبدت المجموعة التزامها بـ«متابعة (الأمر) مع القيادة الجديدة» في الفترة المقبلة.