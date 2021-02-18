سفير هولندا: مجموعة عمل حقوق الإنسان المعنية بليبيا ناقشت ملف «الاعتقال التعسفي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 11:24 صباحا
سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز. (حساب السفير على تويتر)

كشف سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، عن مناقشة مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المعنية بليبيا ملف «الاعتقال التعسفي».

وأوضح أن تلك المناقشات دارت الأسبوع الماضي، حيث أبدت المجموعة التزامها بـ«متابعة (الأمر) مع القيادة الجديدة» في الفترة المقبلة، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وشارك السفير تغريدة لوزير خارجية هولندا ستيف بلوك، أعلن فيها دعم بلاده الإعلان الذي أطلقته كندا منتصف شهر فبراير الجاري، بخصوص «وقوفها ضد حالات الاعتقال خارج القانون» حول العالم.

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