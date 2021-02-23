«العلمية لمكافحة كورونا»: استمرار التواصل مع مجمع «كوفاكتس» لتوفير مزيد من اللقاحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 09:57 مساء
اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا, 23 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، إن تواصلها مستمر مع مجمع «كوفاكتس»، لتوفير المزيد من اللقاحات المطلوبة لمواجهة فيروس «كورونا»، في أسرع وقت ممكن.

وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر المستجدات حول توفير التطعيم ضد فيروس «كورونا» والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من تنظيم وتنسيق لكل الجهود بين كل المؤسسات لتنفيذ وتسهيل عملية إطلاق الحملة وفق المعايير الصحية والبروتوكول الطبي للقاحات.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم، إن وزارة الخارجية قامت بالتواصل مع عدد من الدول في إطار التعاون المشترك والسعي لتوفير اللقاح لأبناء الشعب الليبي.

اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا, 23 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا, 23 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا, 23 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا, 23 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا, 23 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
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