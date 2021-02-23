جهاز الإسعاف ببني وليد يطالب وزارة الصحة بتوفير سيارات حديثة وزيادة رواتب العاملين

سيارة إسعاف أمام مقر جهاز الإسعاف والطوارئ ببني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس فرع جهاز الإسعاف والطوارئ ببلدية بني وليد، رمضان سعيد، وزارة الصحة بتوفير سيارات إسعاف حديثة ومجهزة للفرع والعمل على حلحلة الأمور المالية المتعلقة بموظفيه والمتمثلة في التأمين الصحي وزيادة مرتبات العاملين بالفرع وصرف العلاوات والمستحقات المالية.

وأكد سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن فرع الجهاز يعاني من نقص في الإمكانات وقطع الغيار والمعدات بشكل عام، خصوصا أنه يعمل في مناطق لا تتوافر فيها خدمات الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ.

وقال سعيد إن فرع جهاز الإسعاف والطوارئ ببني وليد يغطي كل المناطق بالبلدية، حيث ينقل الحالات المرضية إلى عدة مدن منها مصراتة وزليتن وطرابلس، بالرغم من النقص الذي يعانيه الجهاز خصوصا سيارات الإسعاف المجهزة.