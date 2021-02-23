15 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 07:11 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

سُجلت 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بني وليد، اليوم الثلاثاء، على ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية في المدينة.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد تحاليل لـ75 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، تسلمها من فرق التقصي والاستجابة السريعة بلجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، حسب ما نشرت الإدارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تسجيل حالة وفاة بكورونا لسيدة من بني وليد

وتوفيت سيدة من مدينة بني وليد داخل مركز العزل ببلدية طرابلس، السبت، متأثرة بإصابتها بالوباء. والأسبوع الماضي، طالب المجلس البلدي بني وليد، وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوفير مشغلات التحاليل الخاصة بفيروس «كورونا» ومستلزمات وقائية لأعضاء فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدينة.

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