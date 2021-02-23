رئيس حرس المنشآت النفطية يزور مقر سرية الجويبه وحقل سيناون نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 06:48 مساء
من زيارة رئيس حرس المنشآت النفطية لمقر سرية الجويبه وحقل سيناون نالوت، 23 فبراير 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أجرى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي الديب، رفقة آمر فرع طرابلس وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجهاز، جولة تفقدية على بعض القوات والسرايا التابعة للجهاز في نالوت؛ لبحث المشكلات والصعوبات التي تعترض عملهم.

والتقى العميد الديب خلال زيارته، أمس الإثنين، في مقر سرية الجويبه بنالوت المكلفة حماية خطوط النفط والغاز التابعة للجهاز، منتسبي السرية، واستمع إلى المشكلات والصعوبات التي تواجههم في عملهم، وأكد العمل على حلها، حسب بيان منشور على صفحة الجهاز بموقع «فيسبوك».

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كما زار الديب والوفد المرافق له حقل «NC100» التابع إلى شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، والتقى منتسبي سرية الحماية المكلفة حماية الحقل، مشيدًا بـ«جهودهم في حماية وتأمين الحقل منذ اكتشافه ومساعدتهم العاملين فيه على أداء واجبهم وتأمين المعدات والطرق وخطوط النقل».

وأوضح أن رئاسة الجهاز تعمل على «تأمين حقوق جميع منتسبيه، وتسعى لتوفير احتياجاتهم»، وحثهم على بذل مزيد الجهد والالتزام بمواقيت العمل والزي العسكري، وشدد على أن النفط «هو قوت كل الليبيين ويجب حماية وتأمين كافة المنشآت والمرافق النفطية بما يحقق دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي».

كما التقى، خلال زيارته حقل «NC100»، مراقب الحقل، وناقش معه عددًا من «المشكلات والصعوبات وكيفية حلحلتها من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين شركة الخليج والجهاز»، وأكد أن الجهاز حريص على «تقديم أفضل الظروف الأمنية لكل الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز».

من زيارة رئيس حرس المنشآت النفطية لمقر سرية الجويبه وحقل سيناون نالوت، 23 فبراير 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
من زيارة رئيس حرس المنشآت النفطية لمقر سرية الجويبه وحقل سيناون نالوت، 23 فبراير 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
من زيارة رئيس حرس المنشآت النفطية لمقر سرية الجويبه وحقل سيناون نالوت، 23 فبراير 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
من زيارة رئيس حرس المنشآت النفطية لمقر سرية الجويبه وحقل سيناون نالوت، 23 فبراير 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
من زيارة رئيس حرس المنشآت النفطية لمقر سرية الجويبه وحقل سيناون نالوت، 23 فبراير 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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