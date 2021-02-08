«حرس المنشآت»: ناقشنا «العلاوة الحقلية والمرتبات المتوقفة وعقود الثوار» مع «مالية الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 05:45 مساء
اجتماع جهاز حرس المنشآت النفطية مع مسؤولي «مالية الوفاق»، 8 فبراير 2021 (الجهاز).

ناقش رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، بمقر الجهاز، مع مسؤولي وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، العلاوة الحقلية ومرتبات الفروع المتوقفة.

جاء ذلك في اجتماع عُقد، اليوم اإاثنين، شارك فيه مدير إدارة الخزانة بالجهاز الأزهر محمد اكشير، ومدير اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الأمين أبو عبد الله، بحسب ما ذكره الجهاز عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

دمج الثوار في وزارة الدفاع
كما ناقش الاجتماع «عقود الثوار وكيفية دمجهم في وزارة الدفاع أو توظيفهم وفق القوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن».

وأشار الجهاز، في بيانه، إلى أن «لجنة المالية أعربت عن سعيها لحلحلة جميع المشاكل المالية الخاصة بالجهاز بأسرع وقت وفق قرار إنشاء الجهاز والقوانين واللوائح التي تنظم عمله، لما يقوم به من دور فعال في دعم الاقتصاد الوطني وحماية موارد الشعب الليبي».

وقبل يومين، أكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه سيتم إرجاع قيمة العلاوة الحقلية التي خُصمت من المرتب لجميع الأفراد المتعاقدين مع الجهاز، وتسوية أوضاعهم الوظيفية قبل نهاية مارس المقبل.

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