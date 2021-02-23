«ماس كهربائي» يودي بحياة زوجين مسنين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 09:04 صباحا
ماس كهربائي، (تعبيرية: الإنترنت)

تسبب ماس كهربائي في وفاة زوجين مسنين بمنزلهما في منطقة الهضبة الكيزة في العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس إن حريقا اشتعل في المدفأة جراء «الماس الكهربائي»، وسرعان ما انتشرت النيران إلى باقي المنزل، وأدت الأدخنة إلى اختناق الزوجين خلال نومهما، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وحذرت المديرية من رصد وقائع مشابهة كثيرا خلال فترة الشتاء، موضحة أن «الماس الكهربائي» يحدث نتيجة تآكل الوصلات الكهربائية أو تلف القابس.

كما دعت إلى «التأكد من الجهة المصنعة المدفأة، وهل هي مطابقة للمواصفات القياسية أم من الأنواع مجهولة المصدر والمقلدة، والتأكد أيضاً من جودة القابس الكهربائي ومطابقته المواصفات القياسية حتى لا يتسبب في وقوع ماس كهربائي».

وحذرت من سوء استخدام المدفأة الذي يتسبب في وقوع الحوادث، مثل تشغيلها طوال اليوم دون فصل الكهرباء عنها، أو وضعها في غرف النوم مع غلق النوافذ، مما يتسبب في حالات اختناق لأنها «تسحب الأكسجين من الهواء، نتيحة تغير الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة داخل الغرفة».

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