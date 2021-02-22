حرس السواحل ينقذ 197 مهاجرا وينتشل جثتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 08:45 صباحا
أحد المهاجرين بعد إنزاله ميناء طرابلس، 21 فبراير 2021، (قوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق إنقاذ حرس السواحل 197 مهاجرًا غير شرعيين.

وأشار إلى وجود جثتين لمهاجرين آخرين مع المجموعة، التي أُنزلت في قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدِّمت إليها المساعدات، ثم سُلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ولفت البيان إلى اتخاذ مركز شرطة سوق الجمعة الإجراءات القانونية حيال الجثتين.

وتوزع المهاجرون بواقع 182 رجلًا، و6 نساء، و9 أطفال، وحمل 114 منهم الجنسية السودانية، و56 من مالي، و15 تشاديًّا، و5 من غينيا كوناكري، و4 من توغو، واثنان من ساحل العاج، ومهاجر واحد من غامبيا.

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