باشاغا وصنع الله يتفقان على «العمل المشترك لتأمين قطاع النفط»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 04:03 مساء
صنع الله وباشاغا, 21 فبراير 2021. (صفحة باشاغا على تويتر)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه اتفق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، على «التفاهم للعمل المشترك بين وزارة الداخلية والمؤسسة لتأمين قطاع النفط من أي تهديدات أمنية».

وكتب باشاغا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «لقاء مثمر مع المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تم التفاهم على العمل المشترك بين وزارة الداخلية والمؤسسة لتأمين قطاع النفط من أي تهديدات أمنية».

ولفت إلى الاتفاق على تعزيز استقلالية قطاع النفط من أي تجاذبات سياسية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة بين جميع الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

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