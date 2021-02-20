تدريبات على الأمن والسلامة بشركة الواحة للنفط

مستخدمون بشركة الواحة للنفط بعد تلقيهم تدريبات في مجال الأمن والسلامة. (الشركة)

أكدت شركة الواحة للنفط قيامها بتدريبات فنية لعدد من المستخدمين في مجال الأمن والسلامة أثناء عمليات تشغيل، هي الأولى من نوعها، وذلك لضمان الاستجابة للمخاطر المحتملة في بيئة العمل.

وأوضحت الشركة أن قسم السلامة بحقل السماح أشرف يوم الخميس الماضي على الانتهاء من دورات تدريبية متخصصة ميدانية استمرت لأكثر من 17 ساعة استهدفت مستخدمي الأمن والسلامة في عدد من المجالات.

ومن بين المجالات التي تدرب عليها مستخدمو الأمن والسلامة: التعامل مع الحرائق الافتراضية وتنفيذ سرعة الاستجابة، وكيفية استخدام أجهزة التنفس الصناعي، والتدريب على عملية الاقتحام، وإطفاء الحرائق الكهربائية.

وكذلك، طريقة الإنقاذ للأرواح والإسعاف الأولي، وكذلك تدريبات في السيطرة على خراطيم الإطفاء تحت ضغط عال، فضلا عن التدرب على استخدام سيارة تشغيل سيارات الإطفاء وباستخدام مصدر ماء خارجي وبضغط عال، وتقسيم مهام الإطفاء والإنقاذ وتأهيل الأفراد في التعامل مع حالات طوارئ.

وقالت الشركة إن هذه الحزمة من التدريبات تهدف إلى «تحسين الإجراءات وأنظمة الأمن والسلامة الحالية، وذلك لحماية الأفراد والممتلكات والمجتمعات المحيطة بمناطق العمليات النفطية».