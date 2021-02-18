المسماري يعلن العثور على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم «داعش» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 05:37 مساء

أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم «داعش» في جنوب غرب ليبيا، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المسماري «تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة، وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم الدولة (داعش)».

وأوضح المسماري أن الدوريات شاركت فيها «الغرفة الأمنية أوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب» و«السرية السادسة بالكتيبة 116» و«مكتب مباحث الجنائية أوباري»، و«مكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب، حيث قام بأخذ عينات من رفات للتحليل DNA».

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