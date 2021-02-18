صنع الله يشارك في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 03:52 مساء
من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، «الدور الكبير» للحركة الكشفية في «خدمة أبناء ليبيا وتوحيد تراب الوطن» إضافة إلى دورها التربوي والتنموي في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور صنع الله، اليوم الخميس، لافتتاح اجتماع هيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات، في العاصمة طرابلس، بدعوة من القائد العام لكشاف ومرشدات ليبيا الدكتور فرج بن سليم، حسب بيان لمؤسسة النفط.

وقدم الدكتور فرج بن سليم درع الكشاف لصنع، تعبيرًا عن الشكر للمؤسسة للنفط على «دعم شباب الحركة الكشفية في العديد من المناسبات واخرها حفر بئر المياه بمركز تدريب الكشافة والمرشدات بغابة جوددائم».

وحضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك، ومدير إدارة الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة صالح الغرياني، ورئيس المؤتمر العام للكشافة والمرشدات عبد الرازق عوض، إضافة إلى نخبة من قيادات الكشافة والمرشدات من أعضاء المكتب التنفيذي والمفوضون العامون بجميع أنحاء ليبيا.

من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة صنع الله في اجتماع هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة في طرابلس، 18 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
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