بنغازي تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير (صور)

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)

خرج عدد من أهالي مدينة بنغازي إلى شوارع وميادين المدينة الرئيسية، اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، وذلك بالتزامن مع احتفالات عديدة شهدتها مدن ومناطق مختلفة في البلاد.



ورفع أهالي مدينة بنغازي أعلام ليبيا إضافة إلى أعلام مدينتهم، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية دعوات إلى «المصالحة»، و«مد الأيدي إلى الجميع»، و«طي صفحة الماضي».

- الليبيون يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير



وتتزامن الذكرى العاشرة لثورة فبراير مع اختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي في الخامس من الشهر الجاري مجلسا رئاسيا جديدا برئاسة محمد المنفي، وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة، التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)

أهالي مدينة بنغازي يشاركون في الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، 17 فبراير 2021. (الإنترنت)