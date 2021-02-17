الليبيون يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير

تخطيط شوارع العاصمة طرابلس من بين أعمال التجميل لاستقبال ذكرى ثورة 17 فبراير (شركة الخدمات العامة).

تبلغ احتفالات الليبيين بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير ذروتها اليوم الأربعاء كما جرت العادة بتجمع الجماهير المحتفلة في معظم ميادين المدن الليبية، خصوصا في ميدان الشهداء بطرابلس، حيث انطلقت الاستعدادات للإحتفالية بهذه المناسبة منذ أيام، وجرى إيقاد شعلة الاحتفالات مساء الثلاثاء، 16 فبراير، بميدان الشهداء وسط تجمهر شعبي رفعت فيه أعلام الاستقلال وارتفعت الهتافات باسم الثورة التي أسقطت نظام العقيد القذافي، بعد أن حكم البلاد لمدة 42 عاما.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج في كلمة له مساء الثلاثاء الليبيين، معتبرا أن الثورة هي «تحول إيجابي كبير في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ولن يفرط فيه الليبيون».

وتأتي احتفالات الليبيين هذا العام بعد أن تحقق إنجازان مهمان، الأول انتهاء الحرب باتفاق جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في كافة البلاد، والثاني تتويج ماراثون الحوار السياسي باختيار سلطة تنفيذية جديدة، تتكون من رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين له، ورئيسا للحكومة، عن طريق التصويت بنظام القوائم في آخر جلسات الحوار التي شهدتها مدينة جينيف في الخامس من شهر فبراير الحالي.

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وستقود السلطة الجديدة مرحلة تمهيدية تنتهي بتنظيم الانتخابات العامة المحددة بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي. وحظي اختيار السلطة التنفيذة الجديدة بترحيب واسع وسريع من قبل الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي وعلى رأسه الأطراف المؤثرة في الحالة الليبية، الإقليمية منها والدولية.

لبلختفال بذكرى الثورة يثير الجدل مجددا

ومثلما هو الحال منذ السنوات الخمس الأخيرة، يثار الجدل حول ما إذا كان الليبييون متحمسين للإحتفال بهذه المناسبة بفعل الحالة المعيشية الصعبة جراء مسلسل أزمات الخدمات المتمثل في الانقطاع الطويل المتواصل للتيار الكهربائي، والنقص الحاد في السيولة لدى المصارف، وغلاء الأسعار، وتدهور سعر الدينار الليبي، إذ تتضارب أراء الليبيين في هذا الشأن بين مؤيد للإحتفال ومعارض له، فالمؤيدون يفصلون بين الثورة التي يرون أنها حققت هدفها بوضع حد لنظام ديكتاتوري حكم البلاد لأكثر من أربعة عقود، خنقت فيها الحريات وفككت مؤسسات الدولة العصرية، على الرغم من أن هناك من ركب موجة الثورة وسرقها، وأوصل البلاد إلى الحال الذي عليه الآن؛ بينما يرى الفريق المخالف، وعلى رأسه أنصار النظام السابق، أن لا شيء يدعو للإحتفال بحدث أدى إلى انهيار الدولة وتسبب في نشوب الحروب الداخلية، وتعدد الأزمات التي يعانيها المواطنون، من سوء الخدمات الأساسيّة وهشاشة الوضع الأمني وانتشار حاملي السلاح خارج شرعية الدولة.

ويعتبر متابعو الشأن الليبي أن الزخم الشعبي الذي تكتسبه احتفالات الليبيين بالسابع عشر من فبراير، وهي في الغالب احتفالات عفوية يبادر بها المواطنون رغم سخطهم على الحال الذي عليه بلادهم وعلى الطبقة السياسية الحاكمة، إنما يعكس تمسكهم بثورتهم على أمل أن تنتهي حقبة الفوضى وتسترجع الدولة بمؤسساتها، وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنين، ويعقدون الأمل في النتائج الإجابية للحوار السياسي الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجدية، والاتفاق على انجاز الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر القادم.