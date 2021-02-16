باشاغا يستقبل كوبيش ويبحث معه «مستجدات الملف الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 05:38 مساء
من استقبال باشاغا للمبعوث الأممي يان كوبيش في ديوان وزارة الداخلية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

هنأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بنجاح مؤتمر جنيف واختيار حكومة ومجلس رئاسي جديدين خلال المدة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بديوان وزارة الداخلية، حيث استعرض الجانبان «مستجدات الملف الليبي وخاصة الأمنية منها»، كما تطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وانتخب ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس. كما انتخب عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

من استقبال باشاغا للمبعوث الأممي يان كوبيش في ديوان وزارة الداخلية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
من استقبال باشاغا للمبعوث الأممي يان كوبيش في ديوان وزارة الداخلية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
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