بعيرة: حضوري إلى صبراتة يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف لتوحيد مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 09:38 مساء
بعيرة أثناء ترأسه جلسة النواب التشاورية في مدينة صبراتة. الاثنين 15 فبراير 2021 (الإنترنت)

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبوبكر بعيرة أن حضوره إلى مدينة صبراتة «إنما يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف الليبية سعياً لتوحيد مجلس النواب».

وترأس بعيرة جلسة عقدها أعضاء من مجلس النواب في مدينة صبراتة بعد ظهر اليوم الإثنين، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وخصصت للتشاور بشأن إعادة هيكلة المجلس ومهامه المقبلة.

وأوضح بعيرة عبر صفحته على «فيسبوك» أنهم يعملون على توحيد مجلس النواب «لاستكمال الاستحقاقات الوطنية، ومن أجل توحيد الحكومات في حكومةٍ وحدة وطنيةٍ يكون من أولوياتها فك المختنقات وحل المشكلات التي يعاني منها المواطن في أسرع وقت وإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل وإعطاء فرصة للشارع لانتخاب أجسام جديدة تقود المرحلة المقبلة».

وقال بعيرة: «لقد  تواصلنا -ومازلنا نتواصل اليوم- مع النواب المتواجدين في صبراتة وسنتواصل مع النواب المتواجدين في كل من طرابلس وطبرق، وكذلك التواصل مع النواب المقاطعين كل هذه التجمعات وسنعمل على جسر الهوة وتقريب وجهات النظر».

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وعقد أعضاء مجلس النواب اليوم اجتماعين تشاوريين، الأول في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، والثاني في مدينة صبراتة برئاسة أبوبكر بعيرة.

واتفق النواب المجتمعون في صبراتة على إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب، والعمل على توحيده لاستكمال باقي الاستحقاقات. في حين خلص النواب المجتمعون في طبرق إلى حزمة نتائج حول الموقف من الحكومة الجديدة، والملفات التي يجب أن تضعها على رأس أولوياتها.

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