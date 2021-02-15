عضو بمجلس النواب يكشف نتائج الجلسة التشاورية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 15 فبراير 2021, 05:04 مساء
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (أرشيفية).

قال عضو بمجلس النواب إن الجلسة التشاورية لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الإثنين في طبرق، انتهت إلى حزمة نتائج حول الموقف من الحكومة الجديدة، والملفات التي يجب أن تضعها على رأس أولوياتها. ولم يُعرف بعد عدد النواب الذين حضروا تلك الجلسة، في ظل وجود 74 نائبا في صبراتة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضح العضو الذي رفض ذكر اسمه أن الجلسة انتهت إلى أنه «على الحكومة مباشرة أعمالها من مدينة سرت، وعدم تهميش أي إقليم من الأقاليم الثلاثة وعدم تهميش أي مدينة حتى في الإقليم الواحد والالتزام بما جاءت به المبادرة».

إخراج القوات الأجنبية
وتابع، أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن تعمل الحكومة على «إخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا»، على أن تعقد جلسة في مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

كما اتفقوا كذلك على تشكيل «لجنة من مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة للعمل على إنشاء أحد المشاريع التي تحتاجها مدينة طبرق وفاءً من مجلس النواب للمدينة على احتضانها المجلس طيلة الفترة الماضية».

وشملت نتائج الجلسة أيضا سحب قرار إسقاط عضوية 36 نائباً، بحسب المصدر نفسه.

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