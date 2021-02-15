السيطرة على تسرب بخط لنقل النفط الخام إلى ميناء السدرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 06:26 مساء
أعمال صيانة التسرب بخط نقل الخام المؤدي لميناء السدرة. (شركة الواحة للنفط)

أكدت شركة الواحة للنفط، اليوم الإثنين، السيطرة على تسرب بأحد خطوط نقل النفط الخام إلى حظائر خزانات ميناء السدرة من قبل فرق فنية متخصصة، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية والمختصة اضطرت يوم الأربعاء الماضي إلى وقف ضخ الزيت الخام وقامت «بعزل كامل لخطوط نقل النفط الخام 32 بوصة بطول 184 كيلومترا الذي يربط بين حقل السماح ومحطة القطار وحقل الظهرة، ثم خط 30 بوصة بطول 140كم  الواصل من حقل الظهرة إلى مجمع حظيرة خزانات السدرة».

وأضافت أن الفرق الفنية والمختصة شرعت بعدها «مباشرة في اتخاذ الخطوات اللازمة وتركيب دعمات ومشابك Clamp والنجاح في السيطرة على التسرب بالموقع 20كم، وثم التحرك إلى الموقع 85 كم وإنجاز أعمال الحفر حول موقع التسرب واستكمال العمل عليه بغضون ساعات وفقا للإجراءات والخطط المتبعة في مثل هذه الحالات، والتأكد من عدم وجود تسريبات والشروع في ضخ الزيت دون أي مشاكل تذكر».

وقالت شركة الواحة للنفط إن «غرفة التحكم أكدت أن العمليات المعتادة مستمرة دون أي انقطاع وبشكل اعتيادي»، مشيرة إلى أن أعمال صيانة خطوط نقل النفط الخام جرت بالتعاون بين قسم الإنتاج وفريق صيانة أنابيب النفط بحقل الظهرة وفريق الصيانة المساند بحقل السماح وتحت إشراف مختصي السلامة بميناء السدرة وبدعم النقل والخدمات بحقل الواحة.

أعمال صيانة التسرب بخط نقل الخام المؤدي لميناء السدرة. (شركة الواحة للنفط)
أعمال صيانة التسرب بخط نقل الخام المؤدي لميناء السدرة. (شركة الواحة للنفط)
أعمال صيانة التسرب بخط نقل الخام المؤدي لميناء السدرة. (شركة الواحة للنفط)
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