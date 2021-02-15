الجرندي يناقش مع كوبيش مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا

لقاء الجرندي وكوبيش بمقر وزارة الخارجية التونسية. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي استقبل، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش «لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا».

وأضافت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجرندي أكد لكوبيش خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونيسة «التزام تونس الدائم باستقرار ليبيا، وأعرب عن دعمه الكامل جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد».

وأشاد كوبيش من جهته بـ«الدور الفعال لتونس في مساعدة الشعب الليبي وسلطاته على بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة تتمتع بكامل السيادة». كما شكر السلطات التونسية على دعمها المستمر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق البعثة الأممية.

وتسلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الجديد لبعثتها للدعم في ليبيا، مهامه قبل أيام خلفا للممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة السابقة الأميركية ستيفاني وليامز.