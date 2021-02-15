طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 11:09 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 351 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 181 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيًا بـ59 حالة، ثم سبها بـ 23 حالة، و14 حالة في الشاطئ، و12 حالة في بني وليد، و9 حالات في زليتن، و8 حالات في الزاوية الغرب، و6 حالات في الجفرة، و5 حالات في كل من ترهونة والعزيزية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

واكتُشفت 4 حالات في كل من طبرق وظاهر الجبل والماية، و3 حالات في القره بوللي، وحالتان في كل من البوانيس وسرت وجادو، وحالة واحدة في كل من الجميل والخمس وقصر الأخيار وأوباري وغدوة وجنزور ونسمة والقلعة.

وتماثل للشفاء 822 مصابًا، منهم 741 حالة في طرابلس، و51 حالة في مصراتة، وحالة في درنة، و11 حالة في قصر بن غشير، و3 حالات في درج، و15 حالة في سبها.

في حين توفي 24 آخرون، بينهم 19 حالة في طرابلس، وحالة في كل من مصراتة ودرنة وصبراتة وسواني بن آدم والرقيعات.

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