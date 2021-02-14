بلدية بني وليد تبحث التعاون مع «الصليب الأحمر» لدعم عدد من القطاعات الخدمية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 14 فبراير 2021, 05:13 مساء
اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الإنترنت)

ناقش أعضاء المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأحد، خلال اجتماعهم بمقر ديوان البلدية مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كيفية التعاون وتقديم الدعم لعدد من القطاعات الخدمية في البلدية.

وقال عضو المجلس البلدي، شرف الدين كنشيل لـ«بوابة اوسط»، إن الاجتماع استعرض بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل شركة الخدمات العامة للنظافة وشركة المياه والصرف الصحي، ومدى تعاون المنظمة الدولية من أجل مساعدة هذه الشركات لتقدم خدماتها للمواطنين.

وأضاف كنشيل أن من بين الملفات التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع ملف النازحين المتواجدين في المدينة من عدة مدن، وكيفية التعاون من أجل مساعدتهم لتصل كافة الخدمات إليهم في بني وليد.

اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الإنترنت)
اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الإنترنت)
اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الإنترنت)
اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الإنترنت)
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