«مكافحة الأمراض» سبها يسجل 70 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل 70 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، وتسع حالات شفاء وحالة وفاة واحدة تم تسجيلها في الشاطئ.

وتسلم مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها 140 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، أظهرت نتيجة التحاليل، سلبية 70 عينة، فيما تأكدت إصابة 70 حالة، منها 54 جديدة و16 مخالطة، بحسب ما أعلن المركز في بيان الجمعة.

وتوزعت الإصابات على كل من سبها 38 حالة منها 28 جديدة و10 مخالطة، والشاطئ 13، منها ثماني حالات جديدة وخمس مخالطة.

فيما سجلت أوبارى حالة جديدة، والقطرون ثماني حالات كلها جديدة، والغريفة سبع حالات، منها ست جديدة وحالة مخالطة، ومرزق ثلاث حالات جديدة.