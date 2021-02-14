تحرير طفل وضبط خاطفه في منطقة الماية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 01:05 صباحا
المتهم بخطف طفل في منطقة الماية، 13 فبراير 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، السبت، تحرير طفل يبلغ 15 عامًا والقبض على خاطفه في منطقة الماية.

وتلقى مركز شرطة الأوسط، الخميس الماضي، بلاغًا يفيد بخطف طفل يبلغ 15 عامًا، ليتقرر تشكيل فريق تحري، الذي بدوره نجح في تعقب المخطوف الذي تبين وجوده في منطقة الماية، حسب ما نشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وبالتنسيق مع مركز شرطة الماية، نُفذت خطة أمنية محكمه أسفرت عن القبض عن الجاني وتحرير المخطوف. واُقتيد الجاني إلي مركز شرطة الأوسط لاستكمال باقي الإجراءات تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

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