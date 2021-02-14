بعد فرار 9 سنوات.. ضبط متهم في جريمة قتل في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 12:30 صباحا
المتهم بقتل مواطن في غوط الشعال، 13 فبراير 2021. (مديرية أمن طرابلس)

ألقى رجال التحري بمركز شرطة غوط الشعال، السبت، القبض على متهم في قضية قتل بعد تسع سنوات من الفرار.

والمتهم يدعى «ع.م» ومعروف بـ«التيكة» ويتهم بقتل المواطن «ط.ب.ع» منذ تسع سنوات، وأُلقي القبض عليه بناءً على توجيهات مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد، على ما نشرت المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأمر العميد العابد بتشكيل لجنة تهتم بالبحث عن المطلوبين على ذمة «قضايا خطيرة» داخل الحدود الإدارية لمنطقة غوط الشعال، وكلف العميد سالم أبوراوي، بأعداد خطة أمنية مصغرة داخل المركز لهذه المهمة، لتتمكن فرق الرصد والتحري من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه، قبل أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه لتتم إحالته إلى النيابة العامة.

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