قطع المياه عن شرق بنغازي 6 ساعات السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 12:04 مساء
أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمناطق غرب بنغازي، 4 فبراير 2021، (بلدية بنغازي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف الإمداد المائي عن المناطق السكنية شرق مدينة بنغازي، السبت المقبل، من الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وطلب مسؤول قطاع الإسكان والمرافق في بنغازي قطع التغذية عبر مسار خط المياه قرب مفترق المطار بالمدينة مع الطريق الدائري الخامس؛ لإجراء أعمال تحوير الخط وربطه على الشبكة العامة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويوم الخميس الماضي، شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ مشروع تغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجزء الغربي للمدينة بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي، حيث استهلت شركة بُنية المعمار للمقاولات أعمال توصيل خط مياه «بودريسه - اللويفية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟