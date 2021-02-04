بلدية بنغازي تشرع في تنفيذ خط مياه الشرب المغذي الجزء الغربي من المدينة

أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمناطق غرب بنغازي. (بلدية بنغازي)

شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ مشروع تغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجزء الغربي للمدينة بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي.

وقالت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن «شركة بُنية المعمار للمقاولات بدأت في مباشرة أعمال توصيل خط مياه (بودريسه -اللويفية) قُطر 400 مم تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

وأشارت البلدية إلى تقسيم العمل بمشروع تغذية الجزء الغربي للمدينة بمياه الشرب إلى عدد عشر مراحل من خلال التعاقد على كل مرحلة على حِدة لضمان سرعة الإنجاز.

وأكدت البلدية أن «جميع الشركات المتعاقد معها سوف تشرع في التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة»، موضحة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمناطق غرب بنغازي. (بلدية بنغازي)

أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمناطق غرب بنغازي. (بلدية بنغازي)

أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمناطق غرب بنغازي. (بلدية بنغازي)

أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمناطق غرب بنغازي. (بلدية بنغازي)