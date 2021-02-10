«عدل الوفاق» تعلن بدء الحلقات التفاعلية حول الصياغة التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 02:51 مساء
جانب من الحلقات التفاعلية حول الصياغة التشريعية, 8 فبراير 2021. (عدل الوفاق)

أعلن وزارة العدل بحكومة الوفاق عن بدء الحلقات التفاعلية حول الصياغة التشريعية، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود (EUPAM).

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن الحلقات بدأت بحلقتين يوم الإثنين الماضي، ضمن نشاط فريق العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن الآلية الدولية لتنسيق الدعم الفني المقدم إلى ليبيا، بتنفيذ مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون.

وأضافت أن الحلقتين ستنتهيان غدا الخميس، كجزء من أنشطة الدعم التي تندرج ضمن سلسلة تعنى بشؤون التشريع والصياغة القانونية، والمستهدف بها إدارة القانون وأعضاؤها والجهات ذات العلاقة بصياغة وإعداد التشريعات.

جانب من الحلقات التفاعلية حول الصياغة التشريعية, 8 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
جانب من الحلقات التفاعلية حول الصياغة التشريعية, 8 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
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