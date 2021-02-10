السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، اليوم الأربعاء، أكد خلاله مواصلة مصر دعمها لصالح الليبيين على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري.

ووجه السيسي التهنئة لـ«المنفي»، متمنيا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، كما أعرب عن التطلع لأن «يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام، وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار»، حسب بيان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المنفي يدعو إلى زيادة التنسيق بين البلدين

من جانبه، أعرب المنفي عن «التقدير لتهنئة السيسي»، مشيرا إلى «اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك».

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وأشاد بـ«المساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في إعلان القاهرة، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، واستضافة اجتماعات المسار الدستوري، بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة الاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».

وأشار البيان إلى توافق الطرفين على «استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة».