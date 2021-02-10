تسجيل 46 إصابة بفيروس كورونا في سبها وحالتي وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 01:13 مساء
أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عن تسجيل 46 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثا، و9 حالات شفاء وحالتي وفاة.

وقال المركز، إن المختبر التابع له تسلم أمس150 عينة لفحصها أظهرت نتائج التحاليل المعملية سلبية 104 حالات، فيما تأكدت إصابة 46 حالة، منها 40 جديدة و6 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من سبها بـ28 حالة منها 26 جديدة وحالتان مخالطتان، والغريفة 3 حالات مخالطة، والشاطئ 7 حالات منها 6 جديدة وحالة مخالطة .

بينما  سجلت وادى عتبة 3 حالات جديدة،  وتراغن حالتين جديدتين ، ومرزق وأم الأرانب وتمنهنت حالة جديدة لكل منها.

وبينما توزعت حالتي الوفاق في سبها ومرزق بحالة لكل منهما.

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