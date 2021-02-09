إردوغان: تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأخرى أولا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 10:01 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا «ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولًا».

وخلال كلمة في إحدى المناسبات في أنقرة، أكد إردوغان أن «أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي مقرها طرابلس»، على ما نقلت وكالة «رويترز».

ونهاية ديمسبر الماضي، وافق البرلمان التركي على «تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرًا». وجاء في نص مذكرة التفويض أن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».

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وانتهت في 23 يناير الماضي مهلة الـ90 يومًا، التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر، لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وكشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز، في ديسمبر عن وجود 20 ألفًا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكًا «مروعًا» للسيادة الوطنية. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

وقالت وليامز في يناير الماضي، إن على القوى الأجنبية سحب القوات والمرتزقة من ليبيا، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن الدول التي تحتفظ بقوات في البلاد «تتحدى سيادة ليبيا».

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