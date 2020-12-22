«الأناضول»: البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 06:48 مساء
جلسة سابقة للبرلمان التركي, (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بموافقة البرلمان التركي على «تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا».

وتلقت رئاسة البرلمان التركي مذكرة لـ«تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا»، في 12 ديسمبر الجاري، على ما أعلنت وكالة الأناضول. ووافق البرلمان التركي خلال جلسة طارئة في الثاني من يناير الماضي على مذكرة تفويض صادرة عن الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد.

- «الأناضول»: تمديد مهام القوات التركية في ليبيا أمام البرلمان

وجاء في نص مذكرة التفويض أن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».

كما نصت مذكرة التفويض على أن «مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية».

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