تونس تعلن إعادة فتح مندوبية للسياحة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 08 فبراير 2021, 04:46 مساء
وزير السياحة التونسي الحبيب عمار خلال زيارته إلى جربة. (وزارة السياحة التونسية)

أعلن وزير السياحة التونسي، الحبيب عمّار، اليوم الإثنين، عن إعادة عمل تمثيلية بلاده في ليبيا، على ضوء التطور الإيجابي على المستوى السياسي فيها.

وأشار الحبيب عمار في تصريحات لوسائل إعلام محلية على هامش زيارته لجزيرة جربة التونسية إلى أن وزارته ستعمل على ضبط استراتيجية سياحية متكاملة في علاقة بالسوق الليبية والترويج للوجهة السياحية التونسية هناك، معلنا عن اتخاذ قرار بإعادة مندوبية الديوان الوطني للسياحة في ليبيا.

وذكر الوزير التونسي بأن السوق الليبية تعد من أهم الأسواق وقد تكون الثانية بالنسبة لعدد السياح في تونس وهناك علاقات كبرى بين البلدين.

 وتعد السوق المغاربية خصوصا الليبية والجزائرية من أهم الأسواق لسياحة تونس، لكنها تأثرت منذ  العام الماضي بشدة بالأزمة الوبائية وما تبعها من غلق للحدود ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا».

وسجلت خلال 2019 توافد نحو 1.9 مليون سائح ليبي ونحو 2.9 مليون سائح جزائري وكانت «الأرقام مرجحة للارتفاع في 2020 لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك» حسب تعبير الوزير الحبيب عمار.

وكشف عن وضع خطة ترويجية متكاملة خاصة بالسوق المغاربية لحث الليبيين والجزائريين على زيارة تونس بأعداد كبيرة خلال فترة ما بعد «كورونا».

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