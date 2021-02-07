«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 11:44 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على طول الساحل الليبي، من التاسعة صباح اليوم الأحد إلى الثانية عشرة غدا الإثنين، مع تفاوت سرعة الرياح ما بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا إلى كلي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها مـا بـين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- حرارة سطح البحر 16 درجة.
- الرؤيـة متوسطة إلى جيدة بسبب الأتربة المثارة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا تتكاثر غدا.
- الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا غدا من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 15 و30 عقدة تصل غدا إلى 35 عقدة على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 متر، يصل يوم غدٍ إلى 2.50 متر على ساحل شحات.
- البحر من خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18درجة.
- الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب الأتربة المثارة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من الموانئ الليبية ليوم الأحد 7 فبراير 2021. (المركز الوطني للأرصاد)
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