إردوغان يهنئ دبيبة والمنفي هاتفيا.. ويعلن: «تركيا ستواصل تقديم دعمها إلى ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 09:53 صباحا
الرئيس التركي رجب إردوغان (أرشيفية: الإنترنت).

هنأ الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، على انتخابهما للمنصبين ضمن ملتقى الحوار السياسي، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية السبت.

وخلال مكالمته مع دبيبة، أعرب إردوغان عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لدبيبة والمنفي، في مهمتهما حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأكد إردوغان للمنفي ودبيبة أن «تركيا ستواصل تقديم دعمها إلى ليبيا حتى الاستقرار من خلال الحفاظ على الوحدة السياسية وسيادة الأراضي»، مضيفا أن بلاده «ستسهم في تحقيق السلام والأمن والازدهار لليبيين».

وتابع أن تركيا ستعزز التعاون مع ليبيا في المرحلة المقبلة.

المنفي: المجلس الرئاسي سيكون ممثلا لكل الليبيين دون تمييز أو إقصاء

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.

 

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