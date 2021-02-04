العلاقي يرد على فتوى الإدارة العامة للقانون بشأن ترشيح الحافي لـ«الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 02:07 صباحا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي. (أرشيفية: الإنترنت)

اعترض الكاتب محمد العلاقي على تطويع نص المادة 64 من قانون نظام القضاء؛ لتجيز ترشيح رئيس المحكمة العليا محمد الحافي لرئاسة المجلس الرئاسي في السلطة الانتقالية، مشيرا إلى نصها الذي «يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية».

وقال في مقال، نشرته «بوابة الوسط» إن رئيس المحكمة العليا؛ باعتباره عضواً بالهيئات القضائيهً؛ وفق قانون نظام القضاء، ومستشاراً بالمحكمة العليا؛ وفق قانونها، يسري عليه قانون نظام القضاء، ونص المادة 12 من قانون المحكمة العليا، والذي يجري نصها على النحو الآتي: (يحظر على المستشار بالمحكمة العليا ممارسة الأعمال التي لا تتفق وكرامة المهنة واستقلالها).

اقرأ مقال الكاتب محمد العلاقي: محاولة للدفاع عن آخر الحصون

وأوضح أن «الإدارة العامة للقانون احتجت بأن الأستاذ مصطفى عبدالجليل قد تولى رئاسة المجلس الانتقالي، متناسية أن الثورة هي عمل استثنائي، وأنه بقيامها تسقط الدستور، وحتى القوانين العادية (راجع كتاب الدكتور عبدالرضا الطعان في كتابه القانون الدستوري الليبي)».

وأشار إلى أن «مصطفى عبدالجليل اختاره مجموعة من الذين ثاروا ضد النظام السابق، وبالتالي فإن هذا القياس هو قياس مع الفارق، وفي غير محله، كما احتجت الإدارة أيضاً بأن هناك قضاة ترشحوا للهيئة التأسيسية؛ متناسية أن هذه الهيئة التأسيسية هي هيئة لوضع قانون القوانين، وليس سلطة تنفيذية، ولا تشريعية، وهي فوق السلطات الثلات لطبيعتها التأسيسية».

والثلاثاء، أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج، مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة، الثلاثاء. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.

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