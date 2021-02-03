محاولة للدفاع عن آخر الحصون

حقاً قد أسقط في يدي مرة أخرى!!

ما هكذا زملائنا في الإدارة العامة للقانون

تريثوا وناقشوا الموضوع جيداً!!

من المعلوم أنه قد ثار الجدل، واحتدم النقاش حول موضوع ترشح رئيس المحكمة العليا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي. وقد زاد الجدل حدة بعد أن صدر رأي الإدارة العامة للقانون بجواز ترشيح رئيس المحكمة العليا لرئاسة المجلس الرئاسي. وقبل أن نتناول هذا الرأي بالنقد والتحليل، نتمنى للأستاذ محمد الحافي التوفيق فيما أقدم عليه؛ باعتباره أفضل المرشحين من وجهة نظرنا، غير أن هذه التمنيات والدعوات له بالتوفيق لا تمنعنا من مناقشة النصوص الآمرة في قانون نظام القضاء، والتي تحظر على رجال القضاء الاشتغال بالسياسة، ولا من مناقشة رأي الإدارة العامة للقانون، والتي حاولت تطويع النص الوارد في قانون نظام القضاء قسراً؛ لإجباره على القول بجواز ترشح رئيس المحكمة العليا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وكأنني بالإدارة العامة للقانون قد جعلت من نفسها مكلفة بإزالة الحواجز القانونية أمام بعض المرشحين على قول النقيب عبدالسلام قديمش، والأمر الغريب حقاً؛ وإن كنا نحييها على سرعة تجهيز فتواها؛ حيت إن الفتوى طلبت يوم 1 فبراير، وتكفلت بالإجابة عنها في نفس اليوم، وهى السرعة التي لم نألفها سابقاً!!!

وفوق وضوح النص في قانون نظام القضاء -تحديداً المادة 64- احتجت الإدارة العامة للقانون بأن الأستاذ مصطفى عبدالجليل قد تولى رئاسة المجلس الانتقالي، متناسية أن الثورة هي عمل استثنائي، وأنه بقيامها تسقط الدستور، وحتى القوانين العادية (راجع كتاب الدكتور عبدالرضا الطعان في كتابه القانون الدستوري الليبي)،،،، فوق أن مصطفى عبدالجليل اختاره مجموعة من الذين ثاروا ضد النظام السابق، وبالتالي فإن هذا القياس هو قياس مع الفارق، وفي غير محله، كما احتجت الإدارة أيضاً بأن هناك قضاة ترشحوا للهيئة التأسيسية؛ متناسية أن هذه الهيئة التأسيسية هي هيئة لوضع قانون القوانين، وليس سلطة تنفيذية، ولا تشريعية، وهي فوق السلطات الثلات لطبيعتها التأسيسية.

وفي ختام القول،،، لا نستطيع أن نجد أساساً لتطويع نص المادة 64 من قانون نظام القضاء؛ لتجيز ترشيح رئيس المحكمة العليا، وهي التي يجري نصها على النحو الآتي: (يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية)، وبناء على ما تقدم، يكون من الجلي الواضح أن رئيس المحكمة العليا؛ باعتباره عضواً بالهيئات القضائيهً؛ وفق قانون نظام القضاء، ومستشاراً بالمحكمة العليا؛ وفق قانونها، يسري عليه قانون نظام القضاء، ونص المادة 12 من قانون المحكمة العليا، والذي يجري نصها على النحو الآتي: (يحظر على المستشار بالمحكمة العليا ممارسة الأعمال التي لا تتفق وكرامة المهنة واستقلالها)، ومن خلال النصوص التي يتسامى حولها الجدل، نستطيع القول إٔنه يمتنع على الأستاذ المستشار رئيس المحكمة العليا الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي حالة كونه عملاً محظوراً عليه بقوة القانون.... مسألة أخرى وهى احتجاج الإدارة العامة للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن عمل المؤتمرات؛ متناسية أن هذا القانون هو قانون عام، وقانون نظام القضاء قانون خاص، ومن المعروف -فقهاً وقضاءً- أن الخاص يقيد العام... وتجدون في آخر الإدراج صورة الرسالة التي أرسلها المجلس لأعضائه، والتي ينبههم فيها بعدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب، بما يفيد بأن القانون يحظر لما فيه من مس باستقلال القضاء، وبأن المجلس يعي هذا هذا الحظر جيداً ولا داعي للتعسف من الإدارة العامة العامة للقانون وبعض الزملاء ومحاولة ليّ عنق النصوص والوقائع للقول بغير ذلك.

تمنياتي بالتوفيق للجميع وحفظ الله الوطن..