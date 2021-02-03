عماري زايد يطلع على جاهزية المؤسسات التعليمية لعودة الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 09:30 مساء
محمد عماري زايد يترأس الاجتماع العادي الأول لمُراقبي التّعليم للعام 2021، 3 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

ترأس وزير التّعليم المفوض في حكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي الأول لمُراقبي التّعليم للعام 2021، لبحث جاهِزِيّة المؤسّسات التّعليمية لانطلاق الدراسة، وآخر مُستجدّات تفعيل جهاز حراسة المرافق التّعليمية.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر المعهد العالي لتقنيات الفُنون بزاوية الدّهماني، ويستمر على مدى يومين، وكيل وزارة التّعليم لشؤون الديوان والتّعليم العام المُهندس عادل جمعة، ورئيس جهاز حِراسة المرافق التّعليمية العميد عمر الخضراوي، وعدد من مُديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

و قدم عضو فريق تقييم ومتابعة تطبيق الإطار الوبائي الدكتورهيثم السالمي، تقريرًا مبدئِيًَّا عن جاهِزِيّة المؤسّسات التّعليمية للعودة الآمنة للدراسة وفقًا للإطار الوبائي المُعتمد، فيما أكد المهندس عادل جمعة استعداده لحلْحَلَة أي صعوبات وتدارك أي عراقيل لضمان انطلاقة دراسية في ظروف آمنة.

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مطالبة بتضمين المعلمين مع الشرائح المستهدفة بالتطعيم ضد «كورونا»
وطالب أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا» بضرورة تضمين المعلمين مع الشرائح الأولى المستهدفة بأخذ لقاح فيروس «كورونا».

بدوره، بين رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية العميد عمر الخضراوي، آخر الإجراءات والخطوات التي تم إنجازها في سبيل تفعيل جهاز حراسة المرافق التعليمية. وقدم مساعد رئيس الجهاز للشؤون التعليمية محمود الوندي عرضا تقديميا يحتوي على أهم البيانات، والمعلومات عن واقع أفراد الحراسة ونسب توزيعهم في مختلف المراقبات والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.

محمد عماري زايد يترأس الاجتماع العادي الأول لمُراقبي التّعليم للعام 2021، 3 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
محمد عماري زايد يترأس الاجتماع العادي الأول لمُراقبي التّعليم للعام 2021، 3 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
محمد عماري زايد يترأس الاجتماع العادي الأول لمُراقبي التّعليم للعام 2021، 3 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
محمد عماري زايد يترأس الاجتماع العادي الأول لمُراقبي التّعليم للعام 2021، 3 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
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