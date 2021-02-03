محمد المنتصر: ملتزم بتوحيد مؤسسات الدولة في مدة زمنية أقصاها 90 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 06:10 مساء
المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة محمد المنتصر يعرض برنامجه أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، 3 فبراير 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

تعهد المرشح لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة محمد المنتصر، بعمل الحكومة الجديدة على توحيد مؤسسات الدولة كافة في مدة زمنية أقصاها 90 يومًا تبدأ من لحظة توليها السلطة، مؤكدًا التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المنتصر خلال عرض برنامجه الحكومي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الجديدة ستعمل على استعادة الأمن والنظام العام وفق خطة شاملة يضعها خبراء مختصون، إضافة إلى عملها على تأكيد عدم التمييز وتعزيز المواطنة ومعالجة الازدواجية في الرقم القومي والأرقام الإدارية، وضمان المحافظة على مقومات الهوية الليبية الجامعة.

كما تعهد بالعمل على تحسين الخدمات العامة ومعالجة المختنقات كافة التي يعاني منها المواطنون مثل السيولة والمحروقات والكهرباء، وغلاء السلع، إضافة إلى دعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وتوفير كل الرعاية الصحية المطلوبة للمصابين وتوفير اللقاحات المعتمدة.

وبخصوص الانتخابات، شدد المنتصر على عمل الحكومة على توجيه جميع أجهزة الدولة من وزارات العدل والداخلية والحكم المحلي ومجالس البلديات لتقديم الدعم والتعامل الكامل مع المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر، علاوة على عمل الحكومة على توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية عبر «الإعلام الهادف».

وعن مكافحة الفساد، تعهد المرشح بتصدي الحكومة الجديدة لكل أشكال الفساد واستباحة المال العام وفرض الشفافية المالية عبر الأنظمة المعتمدة دوليًا، إضافة إلى متابعة القضايا المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وأثنى المنتصر على التقدم المحرز في المسار الأمني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا التزام الحكومة الجديدة بمخرجات لجنة العشرة العسكرية المشتركة «5+5» مثل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإجلاء القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية. وتعهد بتحديد معايير لتولي المناصب القيادية مع مراعاة تمثيل المناطق الليبية كافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
معيتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات