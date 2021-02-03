تسجيل 29 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 09:44 صباحا
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، عن تسجيل 29 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما لم تسجل أي حالات شفاء.

وقالت اللجنة في بيان، الثلاثاء، إن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 136 مسحة أنفية الإثنين، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 107 عينات، فيما تأكدت إصابة 24 حالة من البلدية وأربع حالات من خارج البلدية، وحالة إصابة سابقة لم تشف.

عميد بلدية زليتن يطالب «الحكم المحلي» بتوفير الوقود والمواد الأساسية بعد غلق الطريق الساحلي

والأربعاء الماضي، طالب عميد بلدية زليتن ميلاد الصداعي، وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف مهام تسيير الوزارة، بتوفير الوقود والمواد الأساسية والطبية بعد إغلاق الطريق الساحلي ببوابة الدافنية لليوم الرابع على التوالي.

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