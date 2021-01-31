السفارة الأميركية تهنئ الليبيين على تسمية المرشحين لحكومة انتقالية جديدة

شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت سفارة الولايات المتحدة التهنئة إلى «ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة الموقتة الجديدة والموحدة، التي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».



وأضافت في بيان اليوم الأحد: «نحن نؤيد بشدة مندوبي الملتقى، وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين».

ونقل البيان عن السفير ريتشارد نورلاند قوله: «المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي، ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير».

- البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة بنهاية العام الجاري.