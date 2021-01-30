دعوة الشركات الليبية للمشاركة في منتدى اقتصادي دولي في أوكرانيا

القائم بأعمال السفارة الليبية لدى أوكرانيا يستقبل رئيس الرابطة الأوكرانية- العربية لرجال الأعمال والمستثمرين، 30 يناير 2021. (خارجية الوفاق)

تلقى القائم بأعمال السفارة الليبية لدى أوكرانيا عادل عمران بن عيسى، اليوم السبت، دعوة من الرابطة الأوكرانية- العربية لرجال الأعمال والمستثمرين لمشاركة الشركات الليبية في معرض ومنتدى اقتصادي دولي.

جاء ذلك خلال استقبال بن عيسي لرئيس الرابطة الأوكرانية- العربية لرجال الأعمال والمستثمرين محمد سليم العطي، حيث تطرق اللقاء إلى عديد المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين، حسب بيان لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق.

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ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الأوكرانية كييف معرض ومنتدى اقتصادي دولي في الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل، حسب البيان.