السوق الموازية: الدولار يفقد 11 قرشا أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 06:10 مساء

واصل سعر العملة الأميركية تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، ليفقد الدولار 11 قرشا، منذ أول من أمس الخميس.

وانخفض سعر الدولار ليسجل 5.26 دينار، في منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بـ5.37 دينار، الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، ليسجل اليورو 6.39 دينار، مقابل 6.53 دينار، أول من أمس الخميس، وسجل الجنيه الاسترليني 7.20 دينار، مقابل 7.30 دينار.

فيما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي بيعت بـ0.73 دينار، لكن الدينار التونسي انخفض عند 1.97 دينار، مقابل 2.01 دينار ليبي أول من أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد بمصر.. الأحد
رياضة عالمية
النيابة التونسية: لا مادة خطرة في الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية
عربى
فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية
دولى
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل
سيارات
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا