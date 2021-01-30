السوق الموازية: الدولار يفقد 11 قرشا أمام الدينار

واصل سعر العملة الأميركية تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، ليفقد الدولار 11 قرشا، منذ أول من أمس الخميس.

وانخفض سعر الدولار ليسجل 5.26 دينار، في منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بـ5.37 دينار، الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، ليسجل اليورو 6.39 دينار، مقابل 6.53 دينار، أول من أمس الخميس، وسجل الجنيه الاسترليني 7.20 دينار، مقابل 7.30 دينار.

فيما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي بيعت بـ0.73 دينار، لكن الدينار التونسي انخفض عند 1.97 دينار، مقابل 2.01 دينار ليبي أول من أمس.